Malatya mutfağına herkes bayılıyor İşte Akçadağ pilavının tarifi

Malatya gastronomi anlamında kendisine has ve özgü yemeklerle zengin bir menüye sahip. Neredeyse her bir ilçesinin kendisine has geçmişten gelen bir yemek kültürü bulunmakta. Bunlardan biri de Malatya Akçadağ İlçesi’nin kendisine has Akçadağ pilavıdır. Özellikle Akçadağ’da kendisine has lezzetiyle hemen hemen bütün hanelerde kokusunun geldiği Akçadağ pilavı zamanla Malatya il geneli ile birlikte farklı şehirlerde de ayrı bir lezzet haline gelmiş bulunmakta. Akçadağ pilavının lezzetini tatmak için Akçadağlı olmaya gerek yok. İnce püf noktalara ve detaylara sahip olan Akçadağ pilavı şu bazı bölgelerde etli pilav olarak isimlendirilebiliyor. Akçadağ’a has bu etli aş özellikle düğün ve mevlitlerde daha fazla tercih edilebiliyor.

PEKİ AKÇADAĞ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Akçadağ pilavı yapılırken yöre farklılıklarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Kimisi yöre ve bölgeler pilavı hafif lapa şeklinde etini daha az koyarak yaparken, kimi yerlerde ise daha kuru ve eti bol şeklinde yapılabiliyor. Çok belirgin bir lezzet farkı olmasa da ikisinin birbirinden ayırt eden bir yapım şekli oluyor ve halk arasında da lapa veya kuru olarak nitelendirilir pilav. Etinin bol ya da az kullanılması aslında elde bulunan mevcut et miktarına göre değişebiliyor. Akçadağ pilavının lezzetini bilmek veya farklı kişilere lezzetini anlatmak için gurme olmaya gerek yok aslında. İlimizin lezzetlerini özellikle ilçelerde gerektiği şekilde tadabilirsiniz.

İŞTE AKAÇADAĞ PİLAVININ TARİFİ

Ortalama 4 kişilik bir Akçadağ pilavı için gerekli olan malzemeler şu şekilde. 300 gram az yağlı kuşbaşı et, 1 buçuk kâse pilavlık bulgur, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber ve 5-7 kâse kadar su.

Etleri temizce yıkadıktan sonra tuz ilave edilerek bir kez kaynatılır ve köpüğü alınır. Kapağı kapatıp pişmesi beklenir. Etler piştikten sonra ayrı bir tencereye alınır. 5 kâse kadar et suyu etlerin üzerine ilave edilir bulgurda eklenerek kısık ateşte hafif sulu olacak şekilde pişirilir. Suyun az gelmesi durumunda gerekirse su ilave edilebilir. Daha sonra 2 yemek kaşığı kadar tereyağını eritip pişen pilava karıştırılır ve tabaklara alındıktan sonra üzerine hafifçe karabiber dökülerek servis edilir.

Akçadağ pilavının daha çok salata ve ayran tercih edilir. Afiyet olsun.