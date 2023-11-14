14 Kas 2023 - 13:43 - Gündem

“Kentsel dönüşümü başlatmamış olsaydık vahim sonuçlarla karşılaşabilirdik”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kentsel dönüşümünün önemine dikkat çekerek, “Çevreyolu altında hiç sağlıklı olmayan yapılar yer alıyordu. Hangi belediye başkanı burada kentsel dönüşümü düşünmüşse ciddi setlerle karşılaşmış. Bizim burada kentsel dönüşümü başlatmamız gerekiyordu. Eğer bugün orada kentsel dönüşümü başlatmamış olsaydık depremde daha vahim sonuçlarla karşılaşabilirdik” ifadelerine yer verdi.