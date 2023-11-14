Suç oranı en düşük iller belli oldu Bakın Malatya hangi durumda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 ve 2020 yılları arasındaki “Daimi İkametgah ve Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler” verilerini analiz etti.

Söz konusu verilerde suç türlerine göre sıralama yapıldı. Bu suçlar arasında öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvet, kaçakçılık, trafik suçları, orman suçları, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, icra iflas kanununa muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ailenin korunması tedbirine aykırılık gibi başlıklar yer alıyor.

SUÇ ORANI EN DÜŞÜK 10 İL

TÜİK verilerine göre suç oranı en düşük 10 il sırasıyla şöyle:

1) Adıyaman

2) Şırnak

3) Bitlis

4) Siirt

5) Bayburt

6) Muş

7) Erzincan

8) Hakkari

9) Mardin

10) Erzurum

MALATYA’DA DURUM

Malatya’nın suç oranına ilişkin net veri elde edilemese de “Daimi İkametgah ve Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler” verileri kapsamında 2012 ve 2020 yılları arasında yıllara göre ceza infaz kurumuna giren erkek ve kadınların sayıları şöyle:

- 441 erkek, 17 kadın

- 769 erkek, 23 kadın

- 1282 erkek, 43 kadın

- 1287 erkek, 51 kadın

- 1277 erkek, 38 kadın

- 1329 erkek, 41 kadın

- 1332 erkek, 31 kadın

- 1561 erkek, 39 kadın

- 1682 erkek, 64 kadın

- 1930 erkek, 58 kadın