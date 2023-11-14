Kayseri’de feci kadın cinayeti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kadın feci bir cinayet işlendi. 51 yaşındaki Hasibe Soykuk başı ezilerek öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Caddesi'nde müstakil bir evde meydana gelen olayda, hayvan otlattıktan sonra eve dönen Seyit Ahmet Soykuk, eşi Hasibe Soykuk’u (51) yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Hasibe Soykuk’un kafasının sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Soykuk’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekipleri şüpheli şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı