Malatyalıların ince sitemi Fulya Öztürk’ten cevap gecikmedi

Geçtiğimiz aylarda Malatya’ya gelerek şehrin o zamanki sahipsizliğini biraz da olsa duyurmayı başaran Gazeteci Fulya Öztürk, yeniden buraya geleceğine dair söz verip bu süreçte tekrar gelmeyince Malatyalılar Öztürk’e sitem etti.

“BU KADAR KÖTÜ BİR MANZARA BEKLEMİYORDUM”

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Malatya’daki son gelişmeleri takip etmek amacıyla Malatya’ya gelen CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, BUSABAH mikrofonlarına konuşarak,

“Ben bu kadar kötü bir manzarayla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum”

demişti. İki gün burada kalan Öztürk, giderken ise yeniden geleceğini ifade etmişti.

“DAKİKALARDIR BAKIYORUM, ÇIKAMIYORUM”

Hatta daha sonra sık sık Malatya’yı anan Fulya Öztürk için burada bir duvara yazılan, “Malatya’da ses olması için ya gök taşı ya da Fulya’nın gelmesi lazım”

şeklindeki ifade kendisinin de dikkatini çekmişti. Bunu kendi sosyal medya hesabından paylaşan Fulya Öztürk,

“Malatya’da çekilmiş bir duvar yazısı. Dakikalardır bakıyorum, çıkamıyorum. En yakın zamanda Malatya’ya geleceğiz”

ifadelerini kaydetmişti.

“SANKİ SEN DE UNUTTUN BİZİ FULYA ABLA”

Fulya Öztürk’ün Malatya’ya tekrar gelmemesi şehrin duvarlarında ses buldu. Malatya’da bir duvara yazılan,

“En son sen unutacaktın, sanki sen de unuttun bizi Fulya abla”

şeklindeki ifade yüzlerce beğeni ve paylaşım aldı.

CEVAP GECİKMEDİ

Gazeteci Fulya Öztürk’ten ise cevap gecikmedi. Bu yazıyı sosyal medyada paylaşan Öztürk,

“Unutur muyum be ablam”

şeklinde bir ifadede bulundu.

Bilindiği üzere Gazze’de yaşanan insani kriz ve İsrail’in tam anlamıyla katliam yapması nedeniyle Öztürk bu noktaya gitmiş, bir süredir de bu konuya odaklanmıştı.