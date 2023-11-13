Malatya’da ağır hasarlı bina yola devrildi

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı bir binanın yıkımı gerçekleştirilirken işler ters gitti. Yıkımı yapılan bina yola devrildi.

Malatya’da ağır hasarlı bir bina, yıkım işlemleri sırasında yola devrildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkım işlemleri sürüyor. Akşam saatlerinde de Yeşilyurt ilçesi Şehir Mezarlığı yolu üzerinde devam eden yıkım çalışmalarında bir bina yola devrildi. Bölge araç trafiğine kapatılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yıkım işlemlerinin sürdüğü bölgede ulaşım ise alternatif yollardan sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı