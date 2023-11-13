Malatya’da ağır hasarlı bina yola devrildi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ağır hasarlı bir binanın yıkımı gerçekleştirilirken işler ters gitti. Yıkımı yapılan bina yola devrildi.
Malatya’da ağır hasarlı bir bina, yıkım işlemleri sırasında yola devrildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkım işlemleri sürüyor. Akşam saatlerinde de Yeşilyurt ilçesi Şehir Mezarlığı yolu üzerinde devam eden yıkım çalışmalarında bir bina yola devrildi. Bölge araç trafiğine kapatılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yıkım işlemlerinin sürdüğü bölgede ulaşım ise alternatif yollardan sağlanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.