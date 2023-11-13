Malatya'da bu mahalleleler de konteyner çarşılar kaldırılacak

Malatya'da çarşı merkezinin inşasının başlaması ile bölgede kurulan geçici konteyner iş yerleri kaldırılıyor. Akpınar bölgesinde de bu kapsamda daha önce kurulan geçici koyneyner iş yerleri de kaldırılmaya başlanacak.

Geçtiğimiz aylarda başlayan Bakırcılar Çarşısı inşası ile birlikte Yeni Cami çevresindeki şantiye alanında da çalışmalar hızlandı. Bu kapsamda Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar, Cevherizade, Çarşı, İzzetiye, Saray ve Yeni Hamam mahalleleri rezerv yapı alanına girdiği için burada kurulan konteyner çarşılar kaldırılacak.



Akpınar bölgesinde yer alan konteynerlere bugün itibariyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarından gönderilen tebligatta konteynerlerin kaldırılması istendi.

Tebligatta şu bilgiler yer aldı:

"Malatya Valiliğinin 10.11.2023 tarih ve 7923967 Sayılı yazı doğrultusunda, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 2. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile Rezerv Yapı Alanı" uyarınca gerçekleştirilecek yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere Malatya ili Battalgazi ilçesi Akpınar, Cevherizade, Çarşı, İzzetiye, Saray ve Yenihamam Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konteyner, geçici iş yerleri ve diğer yapıların zikredilen kanunun 6/A maddesi uyarınca 1 gün içerisinde ivedilikle kaldırılması hususu tarafınıza tebliğ edilmiştir."