AK Parti’de adaylık başvuru süreci uzatıldı

Türkiye genelinde 31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili AK Parti, adaylık başvuruları sürecini 8-17 Kasım arası şeklinde açıklamıştı. Yapılan son dakika açıklaması ile adaylık başvuruları uzatıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimler için 17 Kasım'da sona erecek olan aday adayı müracaatlarının 22 Kasım’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz,

“17 Kasım'da bitecek olan aday adayı müracaatlarımız, il başkanlarımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Teşkilat temayül yoklaması ise 26 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır”

ifadelerini kullandı.