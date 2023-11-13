Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda metamfetamin, uyuşturucu hap ve para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İl merkezi ve Şarkışla ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 175,77 gram metamfetamin, 36 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edilen 1500 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı