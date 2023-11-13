Prizde unutulan şarjlı ışıldak evi kül etti

Diyarbakır’da prizde unutulan şarjlı ışıldak yangına neden oldu. Evi kullanılamaz hale getiren yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 693. Sokak'taki bir apartmanın 3’üncü katında çıktı. Daireden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede, yangının odadaki prizde unutulan şarjlı ışıldaktan kaynaklandığı belirlendi. Yangın sırasında kimsenin olmadığı ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.