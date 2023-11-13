30 yıllık husumet barışla sonuçlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki köyden aileler arasında 30 yıldır arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan husumet barışla sonuçlandı.

Yüksekova ilçesi Gürkavak köyüne bağlı Ortacık mezrasında ikamet eden Bars, Ata ve Kömürcük aileleri ile İkiyaka köyünde ikamet eden Doğan ve Çelik aileleri arasında 30 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga sonucunda husumet başladı. Yaklaşık 30 yıldır süren husumeti bitirmek için kanaat önderleri, muhtarlar ve STK’lardan oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyon üyeleri, husumetli ailelerin ileri gelenleri ile bir araya gelerek, husumetin sonlandırılmasını istediler. Komisyon üyelerinin taleplerine olumlu yanıt veren aileler, ilçenin Güngör Mahallesi'nde bir araya gelerek barıştı.

30 yıl sonra gelen barışın mutluluğunu yaşadıklarını belirten kanat önderi Karlı köyü muhtarı Kerem Özcanan,

“Gürkavak köyü Ortacık mezrasındaki Bars, Ata, Kömürcük ve İkiyaka köyündeki Doğan ile Çelik aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle sıkıntılar yaşanmıştı. Bu olayın büyümemesi için kurulan komisyonda kanaat önderleri, muhtarlar ve STK’ların bir araya gelmesiyle 30 yıllık arazi anlaşmazlığını barışla sonuçlandırdık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Artık bu memlekette herkes aynıdır, kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Bir arada yaşamak için huzuru sağmak adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu barışa destek veren herkese çok teşekkür ediyorum”

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı