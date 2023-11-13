Tedavi edilmezse diğer gözünü de kaybedecek

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde yaşayan Özel ve Hüseyin Çalışkan çifti, 17 yaşındaki oğulları Muhammed Çalışkan'ın göz rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Küçük yaşlarda bilinmeyen ve teşhis konulamayan bir hastalık nedeniyle sol gözünü kaybeden oğullarının tedavi edilmezse diğer gözünü de kaybetme riski ile karşıya karşıya kaldığını ifade eden Çalışkan çifti, hastalığının teşhis ve tedavisi için doktorlara çağrıda bulundu.

“Sol gözümü kaybettim, sağ gözümü de kaybedersem dünyam kararacak”

Tam teşhisi konulamayan ve milyonda bir görüldüğü iddia edilen hastalıktan bir gözünü kaybeden, diğer gözünü de kaybetme riski ile karşıya karşıya olan Muhammed Çalışkan,

"Gözlerimde kuruma oluyor. Bu nedenle küçükken sol gözümü kaybetmişim. Ancak sağ gözümü de bu rahatsızlık tetikliyor. Gittiğimiz hastanelerdeki doktorlar bu hastalığa tam teşhis koyamadı. Özel bir hastaneye gittik, oradaki doktor da ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Çocukluğumdan beri göz hastalığıyla uğraşıyoruz. Sol gözümü kaybettim, sağ gözümü de kaybedersem dünyam kararacak”

dedi.

"Birçok hastaneye götürdük ama kimse net bir teşhis koyamadı"

Çocuğunu gözündeki görme kaybı nedeniyle okula göndermediklerini belirten anne Özel Çalışkan,

“Çocuğum milyonda bir görülen hastalık nedeniyle sol gözünü kaybetti, sağ gözünü de kaybetme korkusu var. 7 yaşından beri tedavisi ve rahatsızlığı için birçok hastaneye götürdük ama kimse teşhis koyamadı. Gaziantep’teki özel ve devlet hastanelerine götürdük. Çocuğum çalışamıyor. Gözünden dolayı okula da gönderemedik, okuyamadı”

şeklinde konuştu.

“Hiçbir hastaneden olumlu sonuç alamadık”

Baba Hüseyin Çalışkan ise,

“Ben oğlumu 7 yaşından beri her hastaneye götürdüm. Hiçbir hastaneden olumlu sonuç alamadık. Devlet ve özel hastanelere götürdüm, hiç kimse bu rahatsızlığı teşhis edemedi. Son olarak tavsiye üzerine bir doktora götürdük ve o doktor da her ay muayene ve tedavi olması gerektiğini söyledi. Çocukluğundan beri bu hastalık nedeniyle götürmediğimiz hastane kalmadı. Bize göz kaymasından dolayı olduğu söylendi ama 7 yaşından beri hiçbir hastane net teşhisi koyamadı”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı