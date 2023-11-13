Askeri lojmanda yangın çıktı

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü Komutanlığı içerisindeki lojmanda bulunan bir binanın son katında çıkan yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü Komutanlığı içerisindeki 8 katlı bir apartmanın son katında yangın çıktı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaptığı çalışmalar sonucu yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde dairenin alev topuna döndüğü görülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı