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Evin duvarı çöktü, 91 yaşındaki kadın yaralandı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde etkili olan sağanak yağışlarda bir evin duvarı yıkıldı. Yıkılan duvarın altında kalan yaşlı kadın, komşuları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Evin duvarı çöktü, 91 yaşındaki kadın yaralandı mask
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde etkili olan sağanak yağışlarda bir evin duvarı yıkıldı. Yıkılan duvarın altında kalan yaşlı kadın, komşuları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesindeki Karaveliler Mahallesi'nde şiddetli sağanak yağışa dayanamayan bir evin duvarı yıkıldı. Büyük bir gürültüyle devrilen duvarın altında kalan 91 yaşındaki Samiye Çetin'in imdadına komşuları yetişti. Yaşlı kadının komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirirken, diğer yandan da enkazın altındaki yaşlı kadını kurtardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan Çetin, hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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