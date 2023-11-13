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Düğün konvoyuna 22 bin 936 lira ceza kesildi

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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik güvenliğini tehlikeye düşüren düğün konvoyunda bulunan 11 araca para cezası yazıldı.
Düğün konvoyuna 22 bin 936 lira ceza kesildi mask
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düğün konvoyu yapan 11 araca toplam 22 bin 936 lira ceza kesildi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Karabük-Safranbolu Karayolu'nda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren düğün konvoyunda bulunan 11 aracın plakalarının güvenlik kamerası ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edildiği belirtildi. 11 aracın sürücüsüne "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "usulsüz ışık donanımı", "tehlikeli şerit değiştirme" maddelerinden toplam 22 bin 936 TL idari para cezası yazıldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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