Muş'ta mühimmat dolu sığınak bulundu

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri ve mühimmat ele geçirildi.
Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Muş Jandarma Komutanlığınca 10 Kasım'da Şenyayla bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Türker Güçlütürk 2023-12 Operasyonu" düzenlendiği belirtildi. Operasyonda bir sığınak içerisinde toprağa gömülü halde çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ile uçaksavar mühimmatları ele geçirildiği ifade edilen açıklamada,
"Terör örgütlerine karşı mücadeleye, vatandaşların desteği doğrultusunda azim ve kararlılıkla devam edilecektir"
denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.