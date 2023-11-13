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Muş'ta mühimmat dolu sığınak bulundu

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Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri ve mühimmat ele geçirildi. Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Muş Jandarma Komutanlığınca 10 Kasım'da Şenyayla bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Türker Güçlütürk 2023-12 Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.
Muş'ta mühimmat dolu sığınak bulundu mask
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Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri ve mühimmat ele geçirildi.
Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Muş Jandarma Komutanlığınca 10 Kasım'da Şenyayla bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Türker Güçlütürk 2023-12 Operasyonu" düzenlendiği belirtildi. Operasyonda bir sığınak içerisinde toprağa gömülü halde çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ile uçaksavar mühimmatları ele geçirildiği ifade edilen açıklamada,

"Terör örgütlerine karşı mücadeleye, vatandaşların desteği doğrultusunda azim ve kararlılıkla devam edilecektir"

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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- Asayiş

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