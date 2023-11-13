Malatya şehir merkezinde son durum!

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yara alan Malatya’da bir taraftan kalıcı konut inşası sürerken, diğer yandan da şehir merkezinde ticaretin canlanması adına başlatılan çalışmalar hız kazandı. Geçtiğimiz aylarda başlayan Bakırcılar Çarşısı inşası ile birlikte Yeni Cami çevresindeki şantiye alanında da çalışmalar hızlandı.

Akpınar bölgesinde de bu kapsamda daha önce kurulan geçici koyneyner işyerleri de kaldırılmaya başlanılacak. Şantiye çevresinde yer alan konteynerlere bugün itibariyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarından gönderilen tebligatta konteynerlerin kaldırılması istendi.

Kendi imkanları ile yıkılan işyerlerinin olduğu alanlara konteyner kuran esnaf Hasan Akın, devletin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Esnaf olarak iş yerlerimizi kaldıralım ama bize geçici olarak bir yer verilmesini talep ediyoruz. Deprem sonrası Malatya’mız ayağa kalması için hep birlikte hareket edelim. Bizde evimize ekmek götürüyoruz” dedi.

Akpınar’ın da şu an esnafın konteynerlerde işlerine devam etmesinin bölgede de canlılık oluşturduğunu kaydeden esnaflardan Kadir Türkoğlu’da, “Yetkilerimiz burası inşaat alanı olduğu için iş yerlerimize tebligat gönderiyorlar. Deprem sonrası ayağa kalkmamız gerekiyor. Kentimiz için çok önemli. Yetkililerden talebimiz bir an önce bizlere de geçici konteyner verilmesi. Burada yaklaşık 200 esnaf bulunuyor, hepsine de aynı şekilde tebligatlar ulaştı” şeklinde konuştu.

Malatya’nın ayağa kaldırılması gerektiğini belirten esnaf Şükrü Kadir ise, “6 Şubat depremi sonrası Malatya’mızın ayağa kalkması gerekiyor. Biz de esnaflar olarak tabi ki buna engel olmak istemiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı