O başkan konuştu Sert eleştirileriyle gündeme gelmişti, tekrar aday gösterilecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı İl Kongresi’nde konuşan ve yaptığı sert eleştirilerle gündeme gelen Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, CHP il örgütünde mevcut İl Başkanı Barış Yıldız’a tepki olduğunu ve yeni bir başkan ile yola devam edilmesi gerektiğini ifade ettiklerini ancak Veli Ağbaba’nın “Ben Barış’a söz verdim” sözüne tepki göstermişti. Yerel seçimlere kısa bir zaman kala Arguvan’a Mehmet Kızıldaş’ın aday olup olmayacağı hatta Kızıldaş’ın Arguvan’a Belediye Başkan Adayı gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar..

BUSABAH Medya’yı ziyaret eden ve bu sorumuzu yanıtlayan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Belediye Başkan Adayı olursa kendisinin engelleneceğini düşünmediğini söyledi.

“SONUÇTA BİZ CUMHURİYET HALK PARTİLİYİZ”

“Sonuçta biz buradaki Arguvan halkının iradesi ve desteği var ve bizim parti yöneticilerimizin de öyle bir şeye tevessül edeceklerini asla düşünmüyorum” diyen Kızldaş,

“Sonuçta onlarında yönetime gelişlerindeki düşünce ve çabaları partiyi daha iyi yere götürmek daha başarılı kılmak, iktidar yapmak onun içinde partide böyle bir durum yok. Bundan sonra biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Hiç kimse bizim düşüncemizden dolayı ya da eleştirdiğimizden dolayı belediye başkanı adayı yapmayız ya da olmaz gibi mantık ve düşünce içerisinde asla olmaz. Zaten bugün Genel Başkanımızın da bu konuda, ‘Biz başarılı belediye başkanlarımızla devam edeceğiz, başarısız belediye başkanı değişimci de olsa kesinlikle aday yapmayacağız’ diye bir açıklaması var. Sonuçta biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapıyorum ve orada da siyaset yapmaya devam edeceğim”

diye konuştu.

“BİR İL KONGRESİNDE ÇIKTIM DÜŞÜNCELERİMİ ÇOK RAHATLIKLA ELEŞTİRİ DE BULUNABİLDİK”

CHP Genel Başkanı Özgül Özel’in Genel Başkan olmasını değerlendiren Kızıldaş,

“Bu Cumhuriyet Halk Partisinin içerisindeki demokrasinin en güzel örneğidir. Yani bunu başka siyasi partilerde göremezsiniz. Bir il kongresinde çıktım düşüncelerimi çok rahatlıkla eleştiri de bulunabildik. Genel Merkezde, kurultayda iki Genel Başkan Adayı yarıştı ve sonuçta değişim diyen genel başkanımız Özgür Özel seçimi kazandı. Bu bizim partimizin içerisindeki demokrasinin işleyişidir, güzelliğidir bunun sonucunda sonuçta seçilen genel başkan bizim genel başkanımızdır. Bundan sonra biz yeni seçilen MYK ve genel başkanımızla partimizin yerel seçimlerde daha başarılı olabilmesi daha çok belediye kazanabilmesi için herkes elinden gelen gayreti çabayı sarf edecek”

dedi.

Arguvanspor’a destek alamadıklarını yineleyen Mehmet Kızıldaş, Arguvanspor’un Malatya’nın takımı olduğunu tekrar dile getirdi.

“OTOBÜS TEMİNİNDE BİLE DESTEK GÖREMİYORUZ”

Arguvanspor’a bir otobüs tesisi noktasında bile alamadıklarını söyleyen Kızıldaş,

“Biz kendi grubumuzda belki 3. ligin tamamında demeyeyim, ama kendi grubumuzda en mütevazı ve en düşük bütçe ile takım oluşturan bir takımız. Böyle olunca da doğal olarak sadece takımın oluşmasındaki maliyetler yeterli değil. Deplasman giderleri, primler, maç başları, bunlar artık günümüzde çok önemli miktarlar tutuyor. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim ama bu kentin yöneticilerine hep söylüyorum, ‘Bu kentin profesyonel ligde tek takımı var, buna destek olmalılar’ diyorum ama herhalde sesimizi çok duyuramıyoruz. Arguvanspor’a sahip çıkılması gerektiğini söylüyoruz ama şu ana kadar ne kentin ileri gelen yöneticilerinde ne de Malatyalı iş insanlarından çok karşılık bulmadı. Bir otobüs temininde bile destek göremiyoruz. Bir takımı yeniden profesyonel lige çıkarmak artık çok kolay değil. Bugün küçük ve mütevazi desteklerle bu takımı çok rahat ligde tutabiliriz, belki Play-Off oynatma şansımız olabilirdi. Düşmesi çok kolay ama yeniden profesyonel lige bir takım çıkarmak oldukça zor. Artık bu takımın kıymetini bu kent bilmeli. Belki farklı yorumlar ve farklı düşünceler söylenebilir ama ben öyle düşünmüyorum. Belki bizim de eksiklerimiz olmuştur, çok sık gidip kapılarını çalıp sıkboğaz etmemişizdir onlar da bu rahatlıktan dolayı destek olmuyorlardır”

ifadelerini kullandı.