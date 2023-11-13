Gürkan aday olacak mı? “Cebimi doldurur mantığıyla bu işlere gidilmez”

Resmî Gazete’de yayınlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, mahalli ve İdareler Seçimi 2023 yılı mart ayının son pazar günü olan 31 Mart’ta yapılacak. Peki, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına gösterilecek olan sürpriz isim kim olacak?

“BENİM AÇIMDAN VEBALİ BİR SORUMLULUKTUR”

BUSABAH Medya’ya özel açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Belediye Başkanı olmanın ağır bir yük ve sorumluluk gerektirdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Malatya gibi 12 bin 300 kilometrelik bir alanda, asrın felaketini yaşamış bir şehirde Belediye Başkanı olmak, şehrin emini olmak ve o görevi talep etmek çok zor bir iştir. An azından benim açımdan vebali bir sorumluluktur. Yani yıkılmış bir şehri tekrar ayağa kaldırmak vebali bir sorumluluğumuzdur. Bunu hep birlikte ayağa kaldıracağız.”

“UYGUN GÖRÜLEN KİŞİYE İLGİLİ ADAYLIK GÖREVİ VERİLİR”

Partinin kimi uygun görürse o kişiyi aday göstereceğini belirten Gürkan,

“Netice itibariyle partimizin organları vardır, teşkilatları vardır, genel merkezimiz vardır. Partimiz bu konularda ince eleyip sık dokurlar. Değerlendirmelerini yaparlar daha sonra uygun görülen kişiye ilgili adaylık görevi verilir. Halk teveccühünü de alırsa netice itibariyle görevine devam eder. Bu anlamdaki düşüncemiz budur”

şeklinde konuştu.

“CEBİMİ DOLDURUR MANTIĞIYLA BU İŞLERE GİDİLMEZ”

Başkan Gürkan,

“Türkiye’de demokrasi var, herkesin aday olma hakkı var. Önemli olan bu şehre gerçek anlamda sahip çıkıp, ayağa kaldırılmasıdır. Talep edilen görev zor, meşakkatli ve tabiri caizce ateşten gömlek giymektir. Yoksa nefsimizi tatmin edip insanlara tahakküm eder, yarında cebimi doldurur mantığıyla bu işlere gidilmez”

ifadelerini kaydetti.

(SİNEM HATUN DAVUT – BUSABAH GAZETESİ)