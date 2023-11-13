Şüphe üzerine durduruldu bakın ne çıktı?

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Ankara karayolu üzerinde şüphe üzere durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 22 şişe çeşitli markalarda gümrük kaçağı viski, 2 şişe gümrük kaçağı rakı, 12 teneke kutu gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü Ö.A.N. (46) hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: BÜLTEN