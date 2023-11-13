- Asayiş

Jandarma reflektör kullanımına dikkat çekti

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Malatya’da jandarma ekipleri trafikte 'görünür' olabilmeleri için traktör römorklarına reflektör takarak, sürücüleri bilgilendirdi.

Jandarma reflektör kullanımına dikkat çekti mask
Jandarma reflektör kullanımına dikkat çekti
Jandarma reflektör kullanımına dikkat çekti
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Malatya’da, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının aza indirilmesinin hedeflendiği “Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı” çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesiyle Doğanşehir ilçesinde traktör sürücülerine trafik eğitim verildi. Eğitim ve bilgilendirme sonunda traktör römorklarına reflektör takıldı.

"Haydi Malatya Reflektörünle Yol Ver Hayata” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda traktör römorkuna reflektör takılarak sürücüler bilgilendirilirken, ekiplerinin kent genelinde traktör sürücülerine yönelik eğitim ve denetimlerinin süreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# jandarma ekipleri, Reflektör, malatya

Malatya- Asayiş

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