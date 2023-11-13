Jandarma reflektör kullanımına dikkat çekti

Malatya’da, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının aza indirilmesinin hedeflendiği “Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı” çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesiyle Doğanşehir ilçesinde traktör sürücülerine trafik eğitim verildi. Eğitim ve bilgilendirme sonunda traktör römorklarına reflektör takıldı.
"Haydi Malatya Reflektörünle Yol Ver Hayata” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda traktör römorkuna reflektör takılarak sürücüler bilgilendirilirken, ekiplerinin kent genelinde traktör sürücülerine yönelik eğitim ve denetimlerinin süreceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.