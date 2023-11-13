Rebic’ten son 3 maçta 3 asist

Sezon başında Beşiktaş’a transfer olan ancak bekleneni veremeyen Rebic'in performansı yükselmeye başladı. Hırvat futbolcu, oynadığı son 3 mücadelede 3 asistle hücum hattına verdiği destek ile dikkat çekti. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Bodo Glimt'e 2-1 kaybedilen maçta siyah-beyazlıların tek golünün asistini yapan Rebic, Süper Lig’de Antalyaspor ve Başakşehir maçlarında da 1’er gol pası vermeyi başardı.
Sezon başında kadroya katılan ve kondisyon eksikliğinin yanı sıra yaşadığı sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan 30 yaşındaki orta saha, 12 müsabakada 348 dakika süre alabildi. Rebic, siyah-beyazlı forma ile henüz gol sevinci yaşayamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.