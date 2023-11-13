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Taraftarlar, maçlarının Hatay’da oynanmasını istiyor

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6 Şubat depreminde stadyumu hasar gören ve bu sezon iç saha maçlarını Mersin'de oynayan Hatayspor’un taraftarları, Hatay'daki stadyumun en kısa sürede hizmete açılmasını istiyor.
Taraftarlar, maçlarının Hatay’da oynanmasını istiyor mask
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6 Şubat depreminde Hatay’daki stadın zarar görmesi nedeniyle kendi sahasındaki maçları Mersin’de oynayan Hatayspor’u desteklemek için Mersin'e giden taraftarlar, maçların Hatay’da oynanması için çağrıda bulundu. Hafta sonları takımlarını desteklemek için otobüslerle Hatay’ın dört bir köşesinden Mersin’e gittiklerini belirten Hatayspor İskenderun Taraftar Temsilcisi Ümit Doğan, Hatay Stadyumu'nun veya İskenderun Spor'un Stadyumu'nun bir an önce hizmete açılarak iç saha futbol maçlarının Hatay’da oynanmasını istediklerini söyledi.

Taraftarlardan Ender Uz ise, “Depremden sonra yeniden ayağa kalkmak için futbol gibi sosyal oluşumlara çok ihtiyaçlarımız var. Bu ortamlarda birlik beraberlik sağlıyoruz. Hatayspor’u elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Kadını, yaşlısı, genci ve çocuğu hep beraber Mersin'e gidiyoruz. Fakat bizim için önemli olan deprem bölgesi Hatay’ın yeniden ayağa kalkması. Birlik ve beraberliğin sağlanması için maçların Hatay’da oynanması çok önemli” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# 6 şubat depremi, Hatayspor, Hatay Stadyumu, Ümit Doğan

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