Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finali İspanya'da oynandı. Final maçında Gaziantep Şahinbey Ampute Futbol Takımı ile Polanya'nın Wisla Krakow takımı karşılaştı.
ŞAHİNBEY AMPUTE 2-0'DAN DÖNDÜ, KUPAYI KALDIRDI
Wisla Krakow'un 2. ve 12. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçta Şahinbey Ampute Futbol Takımı, 18. ve 23. dakikada attığı gollerle skoru eşitledi. Maçı bırakmayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, 50+5. dakikada kaydettiği golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Şahinbey Ampute Futbol Takımı, bu sonuçla Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak kupayı ikinci kez havaya kaldırdı.
NAMAĞLUP ŞAMPİYON
Şahinbey Ampute Futbol Takımı, İspanya’da düzenlenen EAFF Champions League (Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi) 2023 karşılaşmalarının ilk maçında İrlanda'nın Bohemians takımını 7-1, ikinci maçında Paris FC'yi 11-0, üçüncü maçında da Portsmouth takımını 5-0 yendi. Gaziantep ekibi, 3'te 3 yaparak B Grubu'nu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi. Mavi-beyazlılar, yarı finalde ise Sporting AMP takımını da 3-0 yenerek finale yükseldi. Şahinbey Ampute Futbol Takımı, finalde de Polonya’nın Wisla Krakow 3-2 mağlup ederek turnuvayı namağlup bitirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.