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Hakan Çalhanoğlu, Serie A tarihine geçti

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İtalya Serie A'nın 12. haftasında oynanan Inter-Frosinone maçında 1 gol kaydeden Hakan Çalhanoğlu, toplam 37 gole ulaşarak Serie A'da forma giyen en golcü Türk futbolcu oldu.
Hakan Çalhanoğlu, Serie A tarihine geçti mask
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İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni bir rekora imza attı. Ligin 12. haftasında oynanan ve Inter'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren Frosinone maçında penaltıdan takımının ikinci golünü kaydeden Hakan, 37 golle Serie A tarihinde en fazla gol atan Türk oyuncu oldu. 29 yaşındaki milli yıldız, 36 gollü Şükrü Gülesin'i geride bıraktı. Karşılaşmanın ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Hakan, "Serie A’da en fazla gol atan Türk oyuncu olduğum için mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu sonuçla ligde üst üstte dördüncü galibiyetini alan Inter, puanını 31'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Serie A, Hakan Çalhanoğlu, İnter, Frosinone

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