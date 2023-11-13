Konut alanı olarak kullanılacaktı reddedildi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 4. birleşimi 13 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığı'nda Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

KULUNCAK’A 25 MİLYON TL EK BÜTÇE

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi ile Kuluncak Belediye Meclisinin 2023 mali yıl bütçesine 25 milyon TL ek ödenek konulması ve bu gidere karşılık 25 milyon TL gelirden karşılanmasına dair ek bütçe talebi kabul edildi. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37.maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi uyarınca Kuluncak Belediyesi’nin ek bütçe talebi Meclis'te görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

TALEP KOMİSYONCA REDDEDİLDİ

Yeşilyurt İlçesi, Hıroğlu Mahallesi 245 ada 15 parsele yönelik hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülüp karara bağlanması talep edildi. Talep dosyası İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sundu, Belediye Meclisince incelenmek üzere komisyona havale edildi.

Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Hıroğlu Mahallesi 245 ada 15 no'lu parsel yürürlükteki ölçekli nazım imar planında tarım alanı olarak planlıdır. Bahse konu Hıroğlu Mahallesi 245 ada 15 no' lu parselin düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlanması yönünde hazırlatılan Nazım İmar Planı planlama bütünlüğü açısından sorun teşkil edeceğinden şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirildiğinde talep komisyonca reddedildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarının 5. birleşimi 14 Kasım 2023 Salı günü saat 14.00'te yapılmasına karar verildi.