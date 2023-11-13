O ilde 'demir testi' zorunluluğu getirildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adana'da da 13 bina yerle bir oldu ve 418 kişi hayatını kaybetti. Kentte, yaklaşık 3 binin üzerinde bina orta ve ağır hasarlı olarak belirlendi. Bazı vatandaşlar ise depremden sonra "Müteahhit demirden çaldı" iddiasında bulundu.

DEMİR TESTİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu'nun girişimiyle artık Adana'da inşaat yapan müteahhitlere ‘demir testi’ zorunluluğu getirildi. Artık müteahhitler, inşaatın temelinde kullanılan demirleri evleri temelden satın alan vatandaşlara test ettirecek.

"İNŞAAT LOKOMOTİF BİR SEKTÖR"

6 Şubat depremlerinden sonra tüm yeni yapılacak binalarda demir testi yapma zorunluluğu getirdiklerini belirten Karslıoğlu, "Ülkemiz deprem bölgesi, Adana’da bu deprem bölgelerinin yaralarını sarmaya çalışırken yeni yapılan binaların da inşaatı sürüyor. İnşaat lokomotif bir sektör. Artık vatandaşlarımıza inşaatın tüm aşamalarını izletmek istiyoruz" dedi.

"DEMİR ÇALMA İŞİ ARTIK SONA ERDİ"

Müteahhitlerin artık demirden çalamayacağını anlatan Karslıoğlu, "Demir çalma işi artık sona ermiştir. Vatandaşlarımız artık demirleri ve betonları kendi gözleriyle görecekler. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla artık evinde oturabilir" diye konuştu.

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA BURADA OTURACAĞIM"

Yeni yapılacak bir siteden daire satın alan Özlem Türkan isimli vatandaş, "Önceden müteahhitlerin demir çaldığını duyuyorduk. Ancak bugün burada demirleri kendi gözümle gördüm. Gönül rahatlığıyla burada oturacağım. Bütün aşamalarına şahit oldum, içim rahat" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"

Yapı Denetimleri Kuruluşları Birliği Adana Şube Başkanı Tayfun Boyraz, kararın yerinde olduğunu belirterek, "Çok yerinde bir karar. Müteahhitlerin bu bilince kavuşması kaliteli yapıların yapılmasını sağlıyor. Biz bunun için çok teşekkür ediyoruz. Yapı denetiminde vatandaşlar bilinçli olursa daha kaliteli yapılar ortaya çıkacaktır. Burada vatandaşların önemi çok büyük" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı