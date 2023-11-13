Zorlu yayla dönüşleri o ilçede başladı

Afşin ilçesinde Nisan ayında yaylaya çıktığını belirten çoban Ömer Çiriş, "Ailemin geçimini buradan temin ediyorum. Süt, tereyağı, kaymak yapıp satıyoruz. Hayatımdan çok memnunum" dedi.

Uzun yıllardan beri bu işi yaptığını söyleyen Çiriş, "Yaklaşık 6-7 ay yaylada eşim ile birlikte kalıyoruz. Eşim ile birlikte huzurluyuz. Doğada olmak benim için mutluluk vericidir. Artık kış ayları geldiğinden dolayı yavaş yavaş yayladan ayrılacağız. Tekrar gelmeyi sabırsızlıkla bekleyeceğim. Kış aylarında hayvanlarımız kapalı alanda kalacaklar. Onlar gibi biz de kapalı alanda olacağız. Tekrar yaylaya gelmeyi sabırsızlıkla bekleyeceğim" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı