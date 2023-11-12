Adıyama'nda korkutan kaza: 6 yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 DVK 449 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Örenli Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole girdi. Meydana gelen kazada Yunus K. (36), Dilek K. (35), Cem K. (4), Yağmur K. (6), Yağız K. (2) ve Dilber K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı