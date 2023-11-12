13 yılda bir proje nasıl bitmez? Yama Dağı Kayak Merkezi muhatap arıyor

2 bin 450 rakımlı Yama Dağı Kayak Tesisi’nin 2 bin metre civarındaki yükseltisine yapılan Kayak Merkezi’yle ilgili çalışmalar adeta arapsaçına döndü. Her yıl bir sonraki yıla ertelenen ve yıllardır bir türlü faaliyete geçmeyen merkezle ilgili konuşan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk 2 yıl önce 2023 yılını işaret etmişti ancak maalesef Bakanlık nezdinde problemler çıktı.

6,5 MİLYON LİRA ÖDENEK BİLE AYRILMIŞTI

Ha yapıldı ha yapılacak denen ve Hekimhan’ın en yüksek zirvesi olan 2 bin 450 rakımlı Yama Dağı Kayak Tesisi’nin 2 bin metre civarındaki yükseltisine yapılan Kayak Merkezi kaderine terk edilmiş durumda. 2023’ün başında Kayak Merkezinin yapılması için 6,5 milyon lira ödenek bile ayrılmıştı ancak ne ses var ne de seda…

Konuyla ilgili bilgi edinmek için ulaştığımız Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, BUSABAH’a önemli açıklamalar yaptı.

YOL TAMAM, PROJE YARIM

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk,

“Orası bizim alanımızda değil. 3 asırdan beri yani Yama Dağ deyince Dirijan, Dirijan deyince Yama Dağı akla gelir. Özdeşleşmiş bir durum. Tabi kayak merkezi de orada yapılınca benim de ilgi alanıma girdi. Kayak merkezine ulaşım yollarının sağlanması konusunda biz milletvekillerimiz ve Büyükşehirimizle görüşerek o hususta önce yolun yapılması gerektiği konusunda fikir birliğine vardık. Yolu yapıldı ancak geri kalan kısmı da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, onlar yatırım yaparlarsa telesiyejin bir kısmı yapılmış, otel bitti ama 3-4 yıldır herhangi bir çalışma yok. İş tamamen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Malatya İl Müdürlüğüne düşüyor. Bu projenin bundan sonra kalan bölümünü onların yürütmesi gerektiğini biliyorum”

ifadelerine yer verdi.

Yol ile ilgili problemin kalmadığını ifade eden Başkan Öztürk,

“Yol ile ilgili sağ olsun hem Büyükşehirimiz hem milletvekillerimiz destek oldu ve biz de o işe öncülük yaptık. Yol bölümü bitti asfaltı yapıldı, belki bozulan asfalt yerleri tekrar yapılır. Ulaşımda sıkıntı yok ama işletmede sıkıntı var. Bizim dışımızdaki bir konu. Burada Bakanlığın Ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün takibi neticesinde olur”

diye konuştu.

TAM 13 YIL OLDU

2011 yılında temeli atılan ve bu güne kadar geçen süre içerisinde halen faaliyete geçmeyen Yama Dağı Kayak Merkezi’nin neden faaliyete geçmediğini ve ne gibi eksikliklerinin olduğu gibi sorular cevabını bekliyor.