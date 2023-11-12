Depremde hayatını kaybedenler için siren çalındı

12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen Düzce depreminde yaşamını yitirenler, afetin meydana geldiği saatte saygı duruşuyla anıldı. Düzce Belediyesi, AFAD ve Kızılay iş birliğinde depremin 24. yılında itfaiye, AFAD, UMKE, Kızılay, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ve sivil toplum kuruluşu ekipleri araçlarıyla Anıtpark Meydanı'nda toplandı. Saatler afetin yaşandığı 18.57'yi gösterdiğinde sirenler eşliğinde hayatını kaybedenler için deprem süresini temsilen 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.

“Düzce depreminden büyük dersler çıkarttık”

Depremlerden bilinçli çıkılması gerektiğini söyleyen Düzce Valisi Selçuk Aslan,

“12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden birisi olan Düzce depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Bu deprem tanış olduğumuz 845 canımızı aramızdan alırken, birçok kişiyi de yaralı olarak bıraktı. Bu depremde birçok şeyi kaybettik ama umudumuzu kaybetmedik. Devletimizin ve hükümetimizin devlet ve teşvikleri ile Düzceliler olarak azimle ve kararlılıkla Düzce’yi inşa etmeye çalıştık. 1999’a göre çok farklı bir Düzce’de yaşıyoruz. Afet ve acil durum bilinci ile hareket etmeli ve aynı hassasiyet içerisinde olmalıyız. Vatandaşların can ve mal kaybı yaşamaması için devletimiz tüm imkanları ile sahada olmuştur ve olmaya devam edecektir. Düzce depreminden büyük dersler çıkarttık”

dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir, Talih Özcan ve Ercan Öztürk de konuşmalarında Düzce depreminde hayatlarını kaybedenlere rahmet diledi. Programa Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir, Talih Özcan, Ercan Öztürk, ilçe ve belde belediye başkanları, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı