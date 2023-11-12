Ölüm kavşağında kaza Şans eseri trambüsü teğet geçti

Malatya’da adını ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları ile sık sık duyduğumuz Çöşnük Kavşağı’nda bir otomobil takla attı. Yolcu dolu trambüsü teğet geçen otomobilde 2 kişi vardı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Çevreyolu istikametinde yine bir kaza oldu. Adını sık sık trafik kazaları ile duyduğumuz Çöşnük Kavşağı’nda bir otomobil takla attı.

TERS DÖNEN OTOMOBİLİ VATANDAŞLAR ÇEVİRDİ

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Çöşnük Kavşağı istikametinde ilerleyen 27 AT 464 plakalı bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. O sırada yolcu dolu bir trambüs de ani fren yaparak olası bir facianın önüne geçti. Kazada ters dönen otomobili çevredeki vatandaşlar el birliği ile çevirdi. İçerisinde 2 kişinin olduğu belirlenen otomobilde, şahıslar şans eseri sağ kurtuldu.

Olay yerine İtfaiye, ambulans ve polis ekipleri giderek duruma müdahale etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.