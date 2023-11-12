İlk devlet hastanemiz neredeydi biliyor musunuz? Temelini Atatürk atmıştı

Malatya’da ilk devlet hastanesinin temeli Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1937 yılında şimdiki Fırat Semt Polikliniğinin olduğu yerde atıldı. 86 yıl önce Malatya’ya Devlet Hastanesi’ne kavuşmak için ilk adımlar atıldı. İşte devlet hastanesinin yapım aşamaları…

Türkiye’de sağlık alanında yatırımlar yapılmaya başlandığı yıllarda Malatya’da ilk adımlar 86 yıl önce atıldı. Malatya Devlet Hastanesi ilk kez Atatürk tarafından 1937 yılında temeli atılarak 1939 yılında hizmete geçti.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

Atatürk’ün 1937 yılında Doğu Anadolu ziyareti sırasında temeli atılan Malatya Devlet Hastanesi, 1939 yılında 50 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye başladı. Bugün Fırat Semt Polikliniği olarak kullanılan bina hastanenin ilk yapılan kompleksiydi. Zamanla artan nüfusun ihtiyacını karşılamak amacıyla ikinci bina 1958 yılında hizmete açıldı. Böylece toplam yatak kapasitesi 110’a çıktı. 1962 yılında Türkiye Göğüs Vakfı tarafından tüberkülozlu hastalar için göğüs servisi binası yapıldı. 1963 yılında doğumevi binası hizmete girdi. 2001 yılında acil binası yenilenerek hizmete girdi. 2009 yılında Beydağı Devlet Hastanesi ile birleştirildi. Böylece Beydağı Devlet Hastanesi, Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü adını aldı.

MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Malatya Devlet Hastanesi Eylül 2013 yılından itibaren yeni yapılan binasına taşındı. 2017 yılı itibariyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsüne kavuştu. Hastane, bugün 6 hizmet binası, 135 bin 841 metrekare kapalı alanı, 1055 hasta yatağı, 240 polikliniği, 23 ameliyat odası, 151 yataklı yoğun bakım ünitesi, 29 yataklı hemodiyaliz ünitesi ve modern teknolojiyle donatılmış birimleriyle halka hizmet veriyor.

KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ

1954 yılında 30 yatak kapasiteli bir dispanser olarak şehir merkezinde hizmete başlamış olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 29 Ekim 1966 tarihinde eski (SSK Hastanesi) binasına taşınarak 255 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye başladı. 2009 yılında ise Devlet Hastanesi ile birleşerek Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü adını aldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Kampüsünde, hizmet sunumunu kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla Çocuk Acil ve Kadın Doğum Acil Birimleri ayrı ayrı konumlandırılmış ve 7 gün 24 saat kesintisiz olarak Malatya ve bölge halkına hizmet veriyor.

FIRAT SEMT POLİKLİNİĞİ

Eski Malatya Devlet Hastanesi’nin tarihi binası 1939 yılında yapıldı, yeni hizmet binasına taşındıktan sonra eski hizmet binası semt polikliniğine dönüştürülerek hizmet vermeye başladı. 26 poliklinikle beraber tüm laboratuar ve röntgen hizmetleri veriliyor.

GÖZTEPE VE YEŞİLYURT TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ağır ruhsal problemler yaşayan hastalara toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde destek hizmeti veren Toplum Ruh Sağlığı merkezleri Malatya halkının hizmetine sunuldu.