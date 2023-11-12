Malatya, İsrail’i protesto etti

İsrail’in, Filistin ve Gazze’de savaş suçu işleyerek soykırım yapması Malatya’da da tepkiler toplamaya devam ediyor. Daha önce Filistin’e destek olmak amacı ile birçok farklı etkinlik düzenleyen Malatya Sivil Toplum Kuruluşları tarafından bugün “Gazze Şeridi” isimli bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş öncesi Malatya Sivil Toplum Kuruluşları adına bir basın açıklaması yapan Ömer Derin, bu etkinliğin Türkiye genelinde yapıldığını kaydederek bir Gazze Şeridi zinciri oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

“GAZZELİ MÜSLÜMANLAR İÇİN BİR SES OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Filistin’deki onurlu direnişin bir parçası olacaklarını ve kısa sürede Gazze’den güzel haberler almayı ümit ettiklerini belirten Derin,

“Değerli kardeşler attığımız hiçbir adımın Allah’ın nezdinde boşa çıkmayacağını bilmenizi isteriz. ‘Buna ne gerek var ki’ demeden Allah ve Gazzeli Müslümanlar için bir ses olmaya, bir adım atmaya ve bir nefes olmaya çalışıyoruz. Allah için gayret gösterelim, Rabbim bereketlendirecektir, zafer haberleri gelecektir Allah’ın izni ile. Kardeşlerim bugün Gazze için el ele şeridi yapacağız. İnsanları rahatsız etmeden yol kenarından tek şerit şeklinde bulunduğumuz noktadan başlayıp, gidebildiğimiz yere kadar Dede Korkut’a oraya ulaşabilirsek oradan dönüş yapıp Elazığ’a yoluna doğru, Büyükşehir Belediyesinin arkasına kadar devam edeceğiz. Bu bir yürüyüş değil herkes olduğu yerde kalarak zincirin halkasını bozmadan büyük bir zincir oluşturmaya çalışacağız. Gazze Şeridi zincirini oluşturmaya çalışacağız. Kardeşler bu zincir şu anda Türkiye genelinde yapılıyor. Bizlerde bu zincirin bir parçası olarak tüm Türkiye’yi kuşatmış olacağız, dualarımız semaya ulaşacak, Allah indinde inşallah aramızdan bazılarının duasının kabulü ile akşama varmadan Hamas, Gazze ve Filistin’den güzel haberler alacağız inşallah. O onurlu direnişin bir parçası da bizler olacağız inşallah”

ifadelerine yer verdi.

Çocuk, genç ve yaşlı olmak üzere birçok kişi ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile ‘Kahrolsun İsrail’ sloganı atarak yürüyüş gerçekleştirdiler. Saat 15.30’da Soykan Meydanı’nda başlayan yürüyüş Dede Korkut Parkı’nda sona erdi.