Arguvanspor’da 2-1’lik galibiyet

Büyütmek için resme tıklayın

Malatya Arguvan Spor sahasında ağırladığı Kırıkkalegücü Futbol Spor ile müsabakasını 2-1’lik galibiyetle bitirdi.

TFF 3.Lig 1.grubun 10. haftasında bugün saat 14.00’te Arguvan Stadyumu'nda Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü ile oynayan Malatya Arguvan Spor, maçtan galibiyetle ayrıldı.

Malatya Arguvan Spor ile Kırıkkalegücü Futbol Spor arasında oynanan müsabakayı İstanbul Bölgesi Hakemi Muhammed Ömür yönetti.

Maçın ilk yarısında iki taraftan da gol gelmedi. İkinci yarıda ise 50. dakikada Yağız Rüştü Akbaş 1 gol attı. Böylelikle Malatya Arguvan Spor 1-0 öne geçti.

Maçın 67. dakikasında ise Ayhan Gençtürk 1 gol daha attı. Böylelikle Malatya Arguvan Spor 2-0 öne geçti. Ancak Kırıkkalegücü Futbol Spor 1 gol atarak, arayı kapattı.

Maç sonucu Malatya Arguvan Spor Kulübü:2 Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü:1 şeklinde bitti.