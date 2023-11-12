Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Özpolat’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Aşina Sokak, No: 1, Yeşilyurt.
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Karagöz’ün taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Manas Konteyner Kent, Yeşilyurt.
(-) yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ömer Faruk Özgün’ün taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, İstanbul Sokak, Yeşilyurt.
52 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şengül Yalçın’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerbaycan Sokak, No: 1/15, Battalgazi.
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Alpar’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Durak Sokak, No: 5, Yeşilyurt.
59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Azize Güler’in taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Siraç Sokak, Yeşilyurt.
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanzey Özbey’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Cami Sokak, No: 8.
92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hikmet Tuna’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Gülümseyen Sokak, No: 5/2, Yeşilyurt.
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Murat Özgür’ün taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No: 164/14, Yeşilyurt.
2 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmen El Casım’ın taziye adresi: (Taziye verilmeyecek)
(0)yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ömer Şahin’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Mizah Sokak, No: 24, Yeşilyurt.
72 yaşında vefat eden ve Toptaş Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Remziye Karabay’ın taziye adresi: Toptaş Mahallesi, Battalgazi.”
“72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Özpolat’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Aşina Sokak, No: 1, Yeşilyurt.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.