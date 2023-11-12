- Yaşam

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Özpolat’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Aşina Sokak, No: 1, Yeşilyurt.
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Karagöz’ün taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Manas Konteyner Kent, Yeşilyurt.
(-) yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ömer Faruk Özgün’ün taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, İstanbul Sokak, Yeşilyurt.
52 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şengül Yalçın’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerbaycan Sokak, No: 1/15, Battalgazi.
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Alpar’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Durak Sokak, No: 5, Yeşilyurt.
59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Azize Güler’in taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Siraç Sokak, Yeşilyurt.
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanzey Özbey’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Cami Sokak, No: 8.
92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hikmet Tuna’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Gülümseyen Sokak, No: 5/2, Yeşilyurt.
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Murat Özgür’ün taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No: 164/14, Yeşilyurt.
2 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmen El Casım’ın taziye adresi: (Taziye verilmeyecek)
(0)yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ömer Şahin’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Mizah Sokak, No: 24, Yeşilyurt.
72 yaşında vefat eden ve Toptaş Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Remziye Karabay’ın taziye adresi: Toptaş Mahallesi, Battalgazi.”
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Malatya- Yaşam

Muhabir  Salim Öz

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