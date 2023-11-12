Malatya’da başka yer mi kalmadı? Binlerce insanın burnunun dibine koyulan zehir!

İkiz depremlerde ağır hasar alan Malatya’da yıkım çalışmaları devam ederken, yıkılan binaların enkazları ise belirlenen alanlara dökülmeye devam ediyor. Enkazlar belirli bir kısmının TOKİ konutlarının bulunduğu Yavuz Selim Mahallesi’ne dökülmesi mahalle sakinlerini ayağa kaldırırken, orada yaşayan vatandaşlar yaşadıkları alana enkaz dökülmesine tepki göstererek,

“Buraya hafriyat dökülmesinden rahatsızız. Kanser olmak istemiyoruz”

dediler.

MAHALLE SAKİNLERİ AYAĞA KALKTI

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından neredeyse yok olan Malatya’da yıkım çalışmaları devam ediyor. Yıkılan binaların hafriyatları şehirde belirli yerlere dökülürken, hafriyatların yerleşke alanlarına dökülmesi vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle TOKİ konutlarının bulunduğu Yavuz Selim Mahallesi’ne enkaz kamyonlarının hafriyat dökmesi mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı.

Mahalle sakinleri yaşam alanlarına yakın bir noktaya dökülen hafriyattan çıkan tozların hastalığa yol açacağı endişesiyle bölgelerine enkazların dökülmesini istemediklerini belirterek, yetkililere çağrıda bulundular.

Mahalle sakinleri,

“Buraya hafriyat dökülmesinden rahatsızız. Kanser olmak istemiyoruz. Bizler defalarca ikaz etmemize rağmen hala enkazlar buraya dökülüyor. Bizim sağlımız onlar için bir şey ifade etmeyebilir ama bizler hasta olmak daha kötüsü kansere yakalanmak istemiyoruz. Bu yüzden yetkililerden bu soruna bir el atmalarını istiyoruz”

diyerek isyan ettiler.