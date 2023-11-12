Malatya Valisi de o depremi yaşadı Acının üzerinden 24 yıl geçti

12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57’de büyüklüğü 7,1 ve merkez üssü Düzce olan bir deprem meydana geldi.

UKRAYNA’DAN BİLE HİSSEDİLDİ

Söz konusu deprem o kadar büyüktü ki pek çok ilin yanı sıra Ukrayna’dan bile hissedildi. Deprem 30 saniye süreyle etkili oldu ve maalesef 710 kişi hayatını kaybetti. Tam bir felaket olarak anılan depremin acısı bugün halen yüreklerimizi yakıyor.

2 BİN 679 KİŞİ YARALANDI

AFAD, o depremin 24. yılında bir paylaşım yaparak, şu ifadelere yer verdi:

“12 Kasım 1999 da Düzce’de meydana gelen Mw 7.1 büyüklüğündeki depremde, 710 kişi yaşamını yitirmiş, 2 bin 679 kişi yaralanmış ve binlerce kişi evsiz kalmıştır. Düzce depreminin 24. yılında, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz.

Bugün, tarihimizin en büyük afetlerinden biri olan Düzce Depremi’nin 24. yıl dönümü… O acı günde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerine ve Milletimize başsağlığı diliyoruz.”

VALİ YAZICI’DAN PAYLAŞIM

Vali Ersin Yazıcı da,

“24 yıl önce 12 Kasım 1999’de yaşanan Düzce Depremi’nde yaşamını yitiren hemşehrilerime Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Rabbim afetlerden korusun”

şeklinde bir paylaşım yaptı.

17 AĞUSTOS’U DA YAŞADI

Bilindiği üzere Vali Ersin Yazıcı, 1969 yılında Düzce Gümüşova'da doğdu. Geçtiğimiz yıl yapılan bir deprem çalıştayında bir deprem videosu hazırlanmış, Vali Yazıcı da bu görüntüler üzerine duygulanmıştı. Hem 17 Ağustos'u hem de 12 Kasım depremlerini yaşayan Vali Ersin Yazıcı, deprem videosundaki görüntülerin kendisini Düzce depremine götürdüğünü ve duygusallaştığını ifade ederek, kendisinin de Düzceli olduğunu, 1999 depreminin Düzce’de şiddetli hissedildiğini ve bu depremde yakınlarından kayıplar verdiğini söylemişti. Depremin bir doğa olayı olduğunu ve engellemenin mümkün olmadığını dile getiren Vali Yazıcı,

“Deprem öldürmüyor aslında. Biz insanlar başkalarının ölümüne sebebiyet veriyoruz. İşçi olarak, mühendis olarak, usta olarak, yönetici olarak biz sebebiyet veriyoruz. Yaptığımız hatalar canları bize bir bedel olarak karşımıza sunuyor. Bu sebeple bu konuyu her zaman gündemde tutmak zorundayız. Bu bilinci oluşturmak zorundayız”

demişti.