Çarşıda inşaat başladı, konteynerler nereye taşınacak?

Büyükşehir Belediyesi tarafından çarşı merkezinde konteynerlerin kaldırılması için esnaflara belli bir süre verildiğini hatırlatan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Bu süreci esnafımız ve kurumlarımızın işbirliği ile birlikte yürüteceğiz. Konteynerlerin Malatya merkez de Turgut Temelli Alt Kavşağında Çarmuzu Yolu üzerinde Kubilay Lisesi yanına kadar sağlı sollu konulmasını da talep ediyoruz

“İŞBİRLİĞİ İLE BİRLİKTE YÜRÜTECEĞİZ”

“Malatya Çarşı merkezinde inşaatın başlayacak olması nedeniyle, esnaflarımız tarafından bireysel olarak yapılan konteynerlerin taşınması istenmiştir. Esnafımıza, çarşı merkezine konteyner koydukları süreçte çarşı inşaatına başlanılacağı zaman sıkıntı yaşanacağını ve konteynerlerin kaldırılacağı söylenmiş ve uyarı yapılmıştı”

diyen Başkan Keskin,

“Aynı şekilde kurumlara da kalıcı iş yerleri yapılacak alanlara konteyner konulmaması uyarı yapılmıştı. Esnafımız ise inşaat süreci başladığında konteynerlerini kaldıracaklarını ifade etmişlerdir. Bugün gelinen noktada çarşı merkezine konan konteynerlerin kaldırılması gündeme gelmiştir. Büyükşehir Belediyesi tarafından çarşı merkezinde konteynerleri bulunan esnaflarımıza belli bir süre verilerek, merkeze yakın, alt yapısı uygun ve vatandaşa ulaşımı kolay olan alanlara taşınması talep edilmiştir. Bu süreci esnafımız ve kurumlarımızın işbirliği ile birlikte yürüteceğiz”

sözlerine yer verdi.

“UYGUN OLAN ALANLARA KONTEYNER KONULMASINI TALEP ETTİK”

Keskin,

“Malatya merkez de Turgut Temelli Alt Kavşağında Çarmuzu Yolu üzerinde Kubilay Lisesi yanına kadar sağlı sollu konulmasını da talep ediyoruz. Yine eski adliye bölgesi ve çevreyolu üzerine uygun olan alanlara konteyner konulmasını da talep ettik. Ayrıca depremlerden sonra nüfusu ve oturan sayısı büyük oranda artan Beydağı TOKİ bölgesinde de özellikle Karagöz Caddesi üzerinde de konteyner çarşı kurulmasının doğru olacağını ifade ettik”

ifadesini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN