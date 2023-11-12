İşte Malatya’nın yol haritası Çarşı böyle görünecek

Yaşanan 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya çarşısı tamamen yerle bir oldu. Merkezin imarına yönelik meraklar devam ederken, yapılacak yeni çarşıyı ayrıntılı şekilde gösteren bir video paylaşıldı.

VALİLİK, KUYUMCULAR ÇARŞISI, SÖĞÜTLÜ CAMİ…

Emlak Konut tarafından hazırlanan “Deprem Sonrası Planlama Çalışmaları” başlıklı videoya göre, pilot bölgeler belirlenmiş durumda ve “konut”, “kentsel odak”, “ticaret alanı” ana başlıkları ile planlar gerçekleştirilecek. Malatya Çarşısı “Ticaret Alanı Pilot Bölge 2” kapsamında değerlendiriliyor. Çarşının ayrıntılı krokileri belirlenmiş durumda. Burada Şire Pazarı, Bakırcılar Çarşısı, Yeni Camii, Çınarlı Camii, İbrahim Perk Camii, 100. Yıl Çarşısı, Belediye Hamamı, Kuyumcular Çarşısı, Söğütlü Camii, Malatya Valiliği, Gençlik Parkı gibi isimler geçiyor ve projelerin yerinde dönüşüme uygun şekilde imar edileceği görülüyor.

Söz konusu projede yaya ve araç trafiği de ayrıntılı bir şekilde verilmiş durumda.

200 BİN METREKARE OTOPARK ALANI YAPILACAK

Bu bağlamda projeye ilişkin incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

“Malatya Merkez Çarşımızda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Tarihi dokusu, kültürü ve mimarisi ile Malatya ekonomisinin kalbi çarşı merkezimizde devam eden çalışmalar hakkında şantiye alanımızda sorumlularımızdan bilgiler aldık. Ayrıca bilgilendirmeler doğrultusunda çalışmaların hızlanması adına gerekli görüşmeleri Bakanlık, Valilik ve Müdürlükler düzeyinde gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerimizde, Çarşı Merkezi'nde çalışılan projenin Malatya Valiliği-Fuzuli Caddesi-Niyazi Mısri-Çevre Yolu alanlarında genişletilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Çarşı merkezimizde yapılacak 200.000 metrekare otopark alanının yapımı hakkında bilgiler aldık”

ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Ölmeztoprak,

“Fore kazık ve zemin güçlendirme çalışmaları devam eden Çarşı Merkezi'mizde hafriyat kaldırma alanlarının genişletilmesi, kazı çalışmalarının hızlanması ve termin sürelerinin azalması yönünde görüşmeler gerçekleştirdik”

diye konuştu.