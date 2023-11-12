Malatya'da korkutan minibüs kazası

Malatya-Kayseri karayolu Bağlarbaşı mevkiinde otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi yaralandı.
Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Bağlarbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.B. idaresindeki 44 DN 374 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 ADN 985 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.