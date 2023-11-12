Banazı, Konak ve Horata’da 287 kilometre sathi kaplama

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Banazı Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Uçak ile Konak Mahallesi Muhtarı Cahit Işıldak, depremden sonra mahallelerindeki nüfusun artığına dikkat çektiler.

Muhtarlar,

“Yeni evler yapılıyor, ara bağlantı yollarımızın yenilenmesi amacıyla Yeşilyurt Belediyesi ekipleri yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Başkanımız Mehmet Çınar ve ekiplerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz”

diye konuştular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Banazı, Konak ve Horata Mahalle Muhtarlarının destekleriyle nüfusu artan üç mahalleden gelen talepleri teker teker çözüme kavuşturduklarını söyledi.

“BÖLGEDE 4 KOLDAN ÇALIŞIYORUZ”

3 mahallenin ulaşım ağını yenilemek ve mevcut yolları daha akıcı hale getirmek için başlattıkları yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Çınar şunları kaydetti:

“Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz dağ tepe demeden bu bölgemize güzel ve kaliteli hizmetler getiriyorlar. Şehrimize en yakın lokasyonda bulunan, sert ve kayalık bir zemine sahip olmasından dolayı deprem öncesinde olduğu gibi deprem sonrasında vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği bu 3 mahallemizin ulaşım ağını yenilemek için ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Bağ ve bahçe işlerinin yoğun olduğu, havası ve iklimiyle güzel bir atmosfere sahip bu güzel bölgemizin yaşam kalitesini artırmak içinde elimizden geleni yapıyoruz. Bu bölgemizde yaşanan deprem felaketinden sonra nüfus artışıyla birlikte bozulan ve yıpranan yollarımızı yeni yatırımlarla konforlu hale getirmeye çalışıyoruz. Açılacak olan yollarımızda ise alt yapı malzeme serimleri devam ediyor, bölgede 4 koldan çalışıyoruz. Muhtarlarımızın bu hizmetlerde büyük payı vardır, ekiplerimize yardımcı oluyorlar, destek veriyorlar, teşekkür ediyorum. Yatırımlarımızla bu bölgemizin gelişimine ciddi katkılar sunuyoruz. İlçemize ve bu mahallelerimizi daha fazla geliştirmek içinde var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışıyoruz.”

Kaynak: BÜLTEN