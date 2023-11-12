İşte en ucuz araç modelleri

Otomobil almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürürken hangi marka araçların daha ucuz olduğu ise merak ediliyor. sizin için 6 markanın en ucuz araç modellerini araştırdık. İşte detaylar...
FİAT BİNEK ARAÇ MODELLERİ
Yeni Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP- 815.900 TL
Yeni Egea Sedan Lounge 1.4 Fire 95 HP-887.900 TL
Yeni Egea Sedan Limited 1.4 Fire 95 HP- 937.900 TL
Yeni Egea Sedan Easy 1.3 M.Jet 95 HP-988.900 TL
Yeni Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP- 837.900 TL
Yeni Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP- 860.900 TL
Yeni Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP- 900.900 TL
Yeni Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP- 950.900 TL
Panda City 1.0 70 HP Hybrid- 802.900 TL
Panda Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid- 859.900 TL
FIAT 500 HB Dolcevita 1.0 70 HP Hybrid- 969.900 TL
FİAT TİCARİ ARAÇ MODELERİ
Fiat doblo combi-874.900 TL
Fiat doblo Cargo-684.900 TL
Fiat pratico-499.900 TL
Florino combi-576.900 TL
Fiat florino Cargo-548.900 TL
Fiat scudo-959.900 TL
HYUNDAİ EN UCUZ BİNEK ARAÇ LİSTESİ
Yeni i10 Manuel 1.0 MPI 67 PS Jump-725.000 TL
Yeni i10 AMT 1.0 MPI 67 PS Jump-770.000 TL
Yeni i10 AMT 1.2 MPI 84 PS Style- 790.000 TL
Yeni i20 Manuel 1.2 MPI 84 PS Jump-860.000 TL
Yeni i20 Otomatik 1.4 MPI 100PS Jump-920.000 TL
Yeni i20 Otomatik 1.4 MPI 100PS Style-970.000 TL
Yeni i20 DCT 1.0 T 100PS Jump-970.000 TL
BAYON Manuel 1.4 MPI 100 PS Jump- 915.000 TL
BAYON Otomatik 1.4 MPI 100 PS Jump- 950.000 TL
FORD MARKA ARAÇLARDA EN UYGUN BİNEK MODELER
Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75PS Manuel-887.900 TL
FORD MARKA ARAÇLARDA EN UYGUN TİCARİ MODELER
Transit Courier Trend 1.5L TDCI 75PS-654.600 TL
Transit Courier Deluxe 1.5L TDCI 100PS-729.100 TL
Trend Kombi 1.5L TDCI 75PS Dizel-809.300 TL
Deluxe Kombi 1.5L TDCI 75PS Dizel-848.100 TL
Deluxe Kombi 1.5L TDCI 100PS Dizel-872.900 TL
Titanium Kombi 1.5L TDCI 100PS Dizel-918.200 TL
Titanium Plus Kombi 1.5L TDCI 100PS Dizel-990.900 TL
Colorline Kombi 1.0L EcoBoost 100PS Benzin-695.700 TL
Titanium Kombi 1.0L EcoBoost 100PS Benzin-807.200 TL
Titanium Plus Kombi 1.0L EcoBoost 100PS Benzin-879.600 TL
EN UCUZ TOGG MARKA ARAÇLAR
Togg T10X V1 RWD standart menzil-1.227.500 TL
Togg T10X V2 RWD standart menzil-1.329.500 TL
Togg T10X V2 RWD uzun menzil-1.563.500 TL
EN UCUZ RENAULT MARKA ARAÇLAR
Clıo equilibre 1.0 SCe 65 hp-852.000 TL
Clıo equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp-949.900 TL
Clıo evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp-988.900 TL
Talıant Joy 1.0 Sce 65 bg-837.900 TL
Talıant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg-940.000 TL
Talıant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg-989.900 TL
Express Combı Joy 1.5 Blue dCi 95 bg D-Full-810.000 TL
Express Combı Touch 1.5 Blue dCi 95 bg D-Full-830.000 TL
Express Van Joy 1.5 Blue dCi 95 bg D-Full-665.900 TL
EN UCUZ OPEL MARKA BİNEK ARAÇLAR
Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5 Edition-880.900 TL
EN UCUZ OPEL MARKA TİCARİ ARAÇLAR
Combo Life 1.5 102 HP Dizel MT6 Edition-912.900 TL
Combo Cargo 1.5 102 HP Dizel MT6 Edition Elegance XL-715.900 TL-807.900 TL
Combo Cargo 1.5 130 HP Dizel AT8 Elegance X-859.900 TL
Vivaro Cargo 2.0 145 HP Dizel MT6 Elegance XL-1.004.900 TL.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.