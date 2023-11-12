Sirkten kaçan aslan sokaklarda gezintiye çıktı

İtalya’nın başkenti Roma’da sirkten kaçtığı belirlenen aslanın sokakta yürüdüğünü görenler gözlerine inanamadı.
İtalya’da bir aslan gece saatlerinde sokakta dolaşırken görüldü. Başkent Roma’ya bağlı Ladispoli kasabasında sirkten kaçtığı belirlenen aslanı gören İtalyanlar gözlerine inanamadı. Sakince yürüyen aslanı gören mahalle sakinleri, korku ve şaşkınlık içinde o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Ladispoli Valisi Alessandro Grando, bölge sakinlerini evde kalmaları konusunda uyarırken, bölgeye gelen veteriner ekipler ve kolluk kuvvetleri uzun süren takibin sonunda aslanı yakaladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.