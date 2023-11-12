12 Kas 2023 - 13:33 - Sağlık

Zatürre önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık

KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, zatürrenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek, “Bu gibi semptomların varlığında hemen bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması ve erken tanı konulup, tedaviye erken başlanması ölümlerin önlenmesi açısından çok önemlidir” dedi.