Zatürre önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, alkol, madde bağımlılığı ve sigara kullanımının zatürre ölümlerini arttığını söyledi. Özlü,
“Bugün Dünya Zatürre Günü. Zatürre, çoğu zaman virüs, bakteri gibi mikroorganizmalara bağlı olarak gelişen akciğer iltihabıdır. Tüm dünyada ölümlerin en sık nedenleri arasındadır. Özellikle 5 yaş altı ve 50 yaş üstü popülasyonda ve kronik hastalığı olanlarda ağır ve ölümcül seyretmektedir. Alkol, madde bağımlılığı ve sigara kullanımı zatürre ölümlerini artırmaktadır. Covid-19 pandemisi sırasında da ölenlerin çok büyük kısmı zatürre gelişen olgularda meydana gelmiştir. Zatürre önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Risk gruplarında yıllık grip aşısı, 13 ve 23 valanlı pnömokok aşıları, hemophilus influenza tip b aşısı uygulanmaktadır. Kronik hastalıkların kontrol ve tedavisi, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek uygun barınma koşulları, dengeli ve sağlıklı beslenme; hareketli yaşam, yeterli ve kaliteli uyku, bol sıvı alımı, stres yönetimi, bağışıklık sistemimizi baskılayan ilaçların kullanılması gerekiyorsa sürekli ve yakın hekim kontrolü altında kullanılması, viral solunum sistemi salgınları sırasında risk gruplarının kalabalık, kapalı, iyi havalandırılmayan alanlardan uzak tutulması, hijyen, hastalık semptomu gösteren bireylerin toplumdan kendilerini izole etmeleri önemlidir. Zatürre belirtileri ateş, üşüme, titreme, öksürük, nefes darlığı, göğüs ve kas ağrıları, morarma, solunum ve nabız sayısının artması, terleme, halsizlik, kırgınlık, bazen bulantı ve ishal gibi semptomlardır. Zatürre tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu gibi semptomların varlığında hemen bir göğüs hastalıkları uzmanına baş vurulması ve erken tanı konulup, tedaviye erken başlanması ölümlerin önlenmesi açısından çok önemlidir. Yoğun bakımda tedavisi gereken zatürre olgularının yaklaşık yüzde 20 ile yüzde 40’da ölüm meydana gelmektedir”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.