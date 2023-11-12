Mesainin başladığı ilk 3 saate dikkat!

Türkiye’de yaşanan iş kazalarını değerlendiren Belgesem Operatör Yetiştirme Kurumunun kurucusu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Okan Sezgin, Türkiye’de yaşanan iş kazalarının genellikle mesai başladıktan ilk 3 saat içerisinde yaşandığını belirterek ülkemizde en fazla ölümlü iş kazasının yapı sektöründe yaşandığını söyledi.

Çalışma hayatının en önemli sorunlarından birinin de iş kazalarının önlenmesi olduğunu belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Okan Sezgin, huzurlu ve güvenli bir iş ortamının her şeyden önemli olduğunu belirterek,

“Araçla yolculuk yaparken emniyet kemeri ne kadar hayati önem taşıyorsa iş güvenliği kurallarını uymak da o kadar önemli. Ancak ülkemizde pek çok kişi ‘Bir şey olmaz’ düşüncesi ile hayati önem taşıyan basit önlemleri almıyor”

dedi.

Türkiye’de sürekli gündeme gelen maden kazalarının aslında yapı sektöründe yaşanan iş kazalarının çok çok altında olduğunu belirten Belgesem Operatör Yetiştirme Kurumu kurucusu ve İş Güvenliği Uzmanı Okan Sezgin, yetiştirdikleri her operatöre önce iş güvenliğinin önemini anlattıklarını söyledi. Artık iş sağlığı ve güvenliğini bir seçenek değil zorunluluk olarak görülmesi gerektiğini kaydeden Sezgin, iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı dünyada her yıl milyonlarca çalışanın gerekli önlemleri almadığı için hayatını kaybettiğini kaydetti.

Uluslar Arası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre her yıl yaklaşık 2 milyon insan işe bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini, 28 AB ülkesi ve Türkiye’nin içinde yer aldığı araştırma verilerine göre en fazla iş kazasının yaşandığı ülkenin Türkiye olmasının üzüntü verici olduğunu kaydeden Sezgin,

“16 Ocak 2015 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe giren 187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası önemli bir gelişme sağladı. Ancak bu önlemlerin yasal zorunluluktan değil çalışanların kendi hayatları için uyması gerektiği bilincine varması önem arz ediyor. İstatistiki verilere göre; Türkiye’de 2011 yılından 2018 yılına kadar yükselen iş kazaları 2015 yılından sonra düşmeye başladı. 2011 yılında kayıtlarda yıllık 69 bin 227 iş kazası yer alırken bu rakam 2016’da 24 binlere kadar düştü. 2011 yılında 1700 olan ölümlü iş kazası ise 2019 yılında bin 147 olarak kayıtlarda yer aldı. Daha sonraki yıllarda çalışan sayısında artış olsa da alınan tedbirler sayesinde düşüş eğiliminde seyrediyor. En çok ölümlü iş kazasının yaşandığı iş kolu yapı sektörü. En fazla iş kazası ise mesai başladıktan 2-3 saat sonra yaşanıyor”

diyerek herkesin iş güvenliğine azami ölçüde riayet etmesini tavsiye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı