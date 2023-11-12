Sivas'ta bir ilk, hippoterapi ile gelen şifa

Sivas'ta özel gereksinime sahip bireylere yönelik atlı terapi uygulanması olan 'hippoterapi' eğitiminin ilki gerçekleştirildi.
Hamidiye Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen hippoterapi eğitimi, Sivas Valiliği, Sivas Kültür A.Ş ve ORAN Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
İki gün süren ‘Temel Hippoterapi Eğitimi’ birinci gününde proje icra kurulu başkanı ve eğitim koordinatörü Prof. Dr. Şükrü Torun “Hippoterapide İnsan Sağlığı Bileşeni” başlığında, 'sağlık uygulaması olarak hippoterapi', 'at destekli uygulamalarda uluslararası terminoloji problemleri ve temel kavramlar' konularında bilgiler verdi. Uzm. Fizyoterapist Sermet Yüce, at destekli fizyoterapinin yararları, en yaygın kullanılan rahatsızlıklar, at destekli fizyoterapi seans aşamaları gibi uygulamalar üzerine bilgiler paylaştı.
Proje yasal temsilcisi Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Cafer Yıldırım, 'hippoterapide at refahı', 'hippoterapi atına yönelik veterinerlik uygulamalarında dikkat edilecek hususlar', 'hippoterapi atında sağlıklı biyomekanik yürüyüş muayenesi' konularında eğitim verirken, proje danışmanı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Gör. At Antrenörü Ali Ekber Ün, 'at bakımı', 'at davranışları ve hippoterapi atının eğitimi' konularında tecrübe ve bilgilerini paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.