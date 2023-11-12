Diyarbakır’da ağır hasarlıların yıkımı bitmek üzere

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da hasar gören 5 bin 459 binanın yarısından fazlasında yıkım tamamlanırken, bir apartman kontrollü yıkım esnasında süzüle süzüle çöktü.

6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Diyarbakır’da Valilik, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri koordinasyonunda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü

Kentte depremin etkilediği 5 bin 459 ağır hasarlı binanın yarısından fazlasında yıkım gerçekleşirken, merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde ağır hasar gören bir apartman kontrollü yıkım sırasında süzüle süzüle çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şehirdeki yıkımlardan sorumlu SMC Yıkım Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, Valilik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonuyla yıkımları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Merkez ilçelerin hepsinde ağır hasarlı binaların yıkımını hızlıca sürdürdüklerini aktaran Çubuk,

“Öncelikle depremi yaşayan iller ve Türkiye’mize geçmiş olsun. Biz Diyarbakır’ın bütün ilçeleri ve şuanda yıkımların gerçekleştiği Bağlar ilçesinde, kontrollü yıkımlarımız devam ediyor. Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde de yıkım çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürüyor. Makine sayılarımızı artırarak Diyarbakır’ımıza yıkımlarda çok ağırlık verdik. Diyarbakır Valiliğimiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte yıkımlarımızı kontrollü bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bağlar ilçemizde binaların yan yana olmasına rağmen ağır hasarlı binalarımızı hiçbir sorun olmadan hızlı bir şekilde yıkımını yapıyoruz”

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı