12 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

12 Kasım Pazar günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
ZAMBAK ECZANESİ – MERKEZ
Hidayet Mahallesi, 6. Sokak No:36 Taştepe Sağlık Ocağı Karşısı
04223615854
24 saat açık
TURANCI ECZANESİ – MERKEZ
Karakavak Mahallesi, Sevkat Sokak No:2/C Gözde Akademi Hastanesi arkası
04225020808
24 saat açık
ESKİMALATYA ECZANESİ – MERKEZ
Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii Altı No:13/6 Eskimalatya /Battalgazi/Malatya
04228412525
08.30-23.59 arası açık
BİLİM ECZANESİ – MERKEZ
Fırat Mahallesi, İndere Caddesi, No:40 (Aile Sağlığı Merkezi Karşısı)
04223714447
24 saat açık
SAĞLIK ECZANESİ – BATTALGAZİ
Beydağı Devlet Eski Çocuk Hastanesi SSK Karşısı
04222113989
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.