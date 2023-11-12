Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalanan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Sürsürü Mahallesi üzerinde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama olayının faili firar şüphelisi ve hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli U.A. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.